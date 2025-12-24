Uppgifter: PSG redo med gynnsamt kontrakt för Rüdiger

Paris Saint-Germain uppges vilja förstärka sitt mittlås.

Då har man vänt blickarna till Real Madrid och Antonio Rüdiger.

För att övertala tysken är man, enligt El Nacional, redo med ett gynnsamt kontrakt.

Foto: Bildbyrån

Sedan sommaren 2022 har Antonio Rüdiger spelat för Real Madrid och stundom varit en av världens bästa mittbackar.

Totalt sett har 32-åringen spelat 163 matcher för ”Los Blancos” i vilka det har blivit sju mål och fyra assist.

Med ett drygt halvår kvar på kontraktet kan det bli aktuellt med en flytt för mittbacken.

Enligt El Nacional är Ligue 1-klubben Paris Saint-Germain redo att erbjuda Rüdiger ett ”gynnsamt kontrakt” för att övertala honom om en flytt till Paris.

Detta då man vill ha en erfaren ledare i backlinjen och en bra person i omklädningsrummet tillsammans med yngre förmågor.

Antonio Rüdiger är nyligen tillbaka från skada och har spelat sju matcher i år.