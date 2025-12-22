Uppgifter: Real-floppen lånas ut till Lyon

Endrick lämnar Real Madrid.

Brassen ansluter till Lyon på lån.

Detta enligt transfergurun Fabrizio Romano.

Endrick, 19, har varit petad i Real Madrid en längre tid. Brassen har under tiden ryktats bort till franska Olympique Lyonnais.

Nu rapporterar silly-experten Fabrizio Romano att Endrick är klar för ett lån till Lyon. Avtalet sträcker sig till juni 2026 och det finns ingen köpoption, enligt Romano.

Enligt Romano står Real Madrid för 50 procent av Endricks lön under låneperioden.