Uppgifter: Real Madrid förbereder bud på Vitinha

Han vann Champions League med Paris Saint-Germain – och har ryktats vara på väg till Spanien.

Nu skriver spanska Fichajes att Real Madrid förbereder ett bud på Vitinha.

I budet ska även Rodrygo ingå.

Foto: Alamy

Sedan sommaren 2022 har Vitinha, 25, spelat för Paris Saint-Germain.

Under fjolårets säsong var han en bärande spelare i det lag som både vann den franska ligan samt Champions League.

Tidigare under sommaren gjorde uppgifter från Marca gällande att portugisen närmade sig en flytt till Spanien och Real Madrid – nästa år.

Nu kommer ett annan spansk nyhetsmedium med nya uppgifter. Detta i form av Fichajes som skriver att ”Los Blancos” förbereder ett bud på portugisen, till 2026.

Detta ska ligga på 50 miljoner euro, drygt 550 miljoner kronor, och ska även inkludera Real-spelaren Rodrygo.

Med PSG står Vitinha noterad för spel i 160 matcher där han har gjort 20 mål och 17 assist. 25-åringens kontrakt sträcker sig till sommaren 2029.

