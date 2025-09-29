Uppgifter: Real Madrid har ögonen på Chelsea-duon

I Moisés Caicedo och Enzo Fernandez har Chelsea två nyckelspelare.

Frågan är hur länge Londonklubben får behålla duon?

Real Madrid uppges nämligen ha ögonen på båda.

Foto: Bildbyrån

Moisés Caicedo och Enzo Fernandez har hämtats in av Chelsea för stora pengar och nu börjar värvningarna av duon bära frukt.

Båda stod för en mycket fin fjolårssäsong och duon har nu vuxit fram till nyckelspelare i storklubben.

Frågan nu är dock hur länge de kommer att bli kvar i Chelsea?

TBR Football rapporterar nämligen nu att Real Madrid har ögonen på båda två.

Det är inte första gången som den spanska storklubben uppges vara på jakt efter Enzo Fernandes heller, redan i somras rapporterades det en hel del kring det.

Caicedo har kontrakt med Chelsea fram till sommaren 2031, medan Fernandez kontrakt med Londonklubben sträcker sig till sommaren 2032.