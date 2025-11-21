Uppgifter: Real Madrid jagar danske supertalangen

Han är 19 år gammal och jagas av klubbar som Manchester United och Tottenham Hotspur.

Nu ger sig Real Madrid in i jakten på danske Victor Froholdt.

Det uppger spanska Fichajes.

Foto: Alamy

Det var under förra årets säsong som Victor Froholdt, 19, stod för en fin genombrottssäsong i FC Köpenhamn och belönades med en flytt till FC Porto.

Där har mittfältaren inlett positivt och noterats för två mål och två assist på 16 matcher för den portugisiska klubben.

Det har även medfört intresse från andra klubbar – däribland Manchester United och Tottenham. Nu har en spansk klubb gett sig in i jakten på talangen.

Detta i form av Real Madrid, vilket Fichajes rapporterar. De skriver att ”Los Blancos” hoppas knyta till sig Frohold i framtiden.

I Victor Froholdts kontrakt finns en utköpsklausul värd 85 miljoner euro. Skulle han köpas loss nu ser det dock ut att ske för en billigare peng än så.