Uppgifter: Real Madrid kan göra dubbla återköp

Real Madrid kan komma att värva hem två egna produkter nästa sommar.

Nico Paz räknas redan in medan storklubben även kan gå för Chema Andrés.

Foto: Bildbyrån

Redan nu ser Real Madrid ut att ha börjat planera för nästa års sommarfönster.

Spanska AS rapporterar om att den spanska storklubben kan komma att göra två återköp.

Enligt uppgifterna så är det redan klart att Nico Paz kommer att återvända till storklubben från Como, för nio miljoner euro (lite under 100 miljoner kronor), men även ett till namn kan komma att återvända.

Chema Andrés som lämnade klubben i somras för Stuttgart uppges vara aktuell för ett återköp, där väntas storklubben få betala tio miljoner euro (109 miljoner kronor).