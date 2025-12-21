Uppgifter: Real Madrid kan låna ut Mastantuono

Real Madrids 18-årige argentinske talang Franco Mastantuono kan lånas ut under våren för att få mer speltid.

Klubben är dock inte intresserad av en försäljning.



Franco Mastantuono värvades av Real Madrid i somras från River Plate, där övergångssumman uppges ha varit cirka 430 miljoner kronor.



Nu rapporterar italienska medier att klubben överväger att låna ut 18-åringen under vårsäsongen för att ge honom mer speltid. Man är dock inte intresserade av att sälja honom. Han fick mycket speltid i början av säsongen, men har på senare tid främst fått följa matcherna från bänken.

Mastantuono har kontrakt med Real Madrid till sommaren 2031. Hittills står han noterad för ett mål och en assist på 14 framträdanden för den spanska storklubben.