Uppgifter: Real Madrid överväger värvning från United

Diogo Dalot kan vara på väg att röra på sig.

Real Madrid uppges visa intresse för portugisen.

Detta enligt brittiska Teamtalk.

Foto: Bildbyrån

Diogo Dalot kan vara på väg bort från Manchester United.

Teamtalk rapporterar att Real Madrid är intresserade av portugisen och att Uniteds klubbdirektör, Jason Wilcox, överväger att sälja den portugisiske landslagsmannen.

Real Madrid uppges vara intresserade av att värva Dalot under 2026, huruvida det rör sig om en värvning redan i vinter eller först till sommaren framgår inte av uppgifterna.

Utöver Real Madrid så ska även Bayern München och Atletico Madrid vara intresserade.

Dalot har kontrakt med Manchester United fram till sommaren 2028.