Uppgifter: Rivero har intresse från storklubbar

Lautaro Rivero, 21, spelar i River Plate.

Nu ryktas mittbacken till storklubbar som Manchester City.

Det enligt uppgifter från tidningen El Intransigente.

Foto: Alamy

River Plates mittback, Lautaro Rivero, uppges vara på radarn hos flera storklubbar. Enligt tidningen El Intransigente följer både Manchester City och Tottenham den unge försvararen noga och konkurrens finns även från Atlético Madrid, Juventus och RB Leipzig.

Uppgifterna gör gällande att klubbarna planerar att påbörja förhandlingar redan i januarifönstret.

Rivero har kontrakt med River Plate fram till 2028 och en utköpsklausul på 100 miljoner euro, motsvarande cirka 1,1 miljarder kronor. Samtidigt påstår tidningen att ett ”betydande” bud under den summan ändå kan få den argentinska storklubben att överväga en försäljning.