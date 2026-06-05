LIVE: VM-kval mellan Danmark – Sverige

Sverige ställs mot Danmark i VM-kvalet.

Viktiga poäng står på spel för att säkra en direktplats till VM i Brasilien nästa sommar.

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Damlandslaget står inför två avgörande matcher i VM-kvalet. Den nation som vinner gruppen får en direktplats till VM i Brasilien nästa sommar, medan resterande lag i gruppen behöver spela playoff för att ta sig vidare.



Sverige ligger just nu tvåa i gruppen efter förlusten mot Danmark tidigare i år. Förstaplatsen har Danmarkett knappt grepp om, det skiljer bara ett poäng mellan Sverige och Danmark och kvällens möte blir således en viktig gruppfinal.



Följ matchen med vår reporter Moa Jansson här nedan!











