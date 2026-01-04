Uppgifter: Rodri på Real Madrids radar – kan agera i sommar

Rodri går mot sitt sista kontraktsår i Manchester City.

Nu uppges Real Madrid överväga ett försök att värva mittfältsstjärnan i sommar.



Rodris framtid i Manchester City kan bli en av sommarens stora transferfrågor. Den spanska mittfältaren, som varit en av nyckelspelarna under Pep Guardiola, närmar sig slutet av sitt kontrakt.

Efter korsbandsskadan han ådrog sig hösten 2024 har 29-åringen haft en period med begränsad speltid och återkommande fysiska problem. Det har gjort att City ännu inte sett honom på samma nivå som tidigare.

Enligt uppgifter i spansk press följer Real Madrid situationen noggrant. Klubben ska se ett läge att agera redan i sommar, när Rodri går in i sitt sista kontraktsår och Manchester City riskerar att behöva ta ställning till en försäljning.

Innan flytten till England spelade Rodri i både Villarreal och Atlético Madrid.