Uppgifter: Ruben Amorim vill värva från United

Ruben Amorim vill stärka upp Milan.

Han blickar nu mot Manchester Uniteds Noussair Mazraoui.

Foto: Bildbyrån

Ruben Amorim har tagit över som AC Milans nya tränare. Nu kan Marcas transferjournalist Matteo Moretto uppge att han blickar mot sin tidigare klubb.

Uppgifter gör gällande att Amorim vill ha in försvararen Noussair Mazraoui som han jobbade med i Manchester United.

Inga förhandlingar har ännu påbörjas men det är en spelare som Amorim skulle vilja återförenas med, enligt Moretto.

Mazraoui kom till United 2024 och har spelat 77 matcher för klubbben. Den gångna säsongen blev det 20 matcher i Premier League.