Uppgifter: Så kan Juventus värva United-floppen

Juventus vill värva Manchester Uniteds Manuel Ugarte.

Då behöver den italienska klubben pengar från Champions League.

Det rapporterar Corriere dello Sport.

Foto: Bildbyrån

En av flera spelare som väntas lämna Manchester United är mittfältaren Manuel Ugarte. Enligt den italienska tidningen Corriere dello Sport visar Juventus intresse för uruguayanen och har gjort det sedan hans tid i Sporting.

Det finns däremot ett problem, rapporterar tidningen. Juventus har inte råd med Ugarte – men om klubben tar sig till Champions League kan pengarna från Uefa hjälpa till med värvningen.

Ugarte uppges kosta drygt 40 miljoner euro, vilket motsvarar 436 miljoner kronor.