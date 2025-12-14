Uppgifter: Saelemaekers nära förlängning med Milan

Alexis Saelemaekers har spelat i AC Milan sedan 2020.

Nu ser han ut att bli kvar ett par år till.

Enligt transferspecialisten Nicolò Schira är belgaren mycket nära att förlänga sitt avtal.

Foto: Bildbyrån

Det var under hösten 2020 som Alexis Saelemaekers, 26, valde att skriva på för AC Milan och lämna belgiska Anderlecht.

Sedan dess har yttern spelat 158 matcher för storklubben men även varit utlånad till Roma och Bologna.

Med ett avtal som sträcker sig fram till sommaren 2027 ser belgaren ut att belönas för sina insatser redan nu.

Enligt transferspecialisten Nicolò Schira kommer Milan-spelaren att förlänga sitt avtal fram till 2030 och är bara ”ett steg” från att göra det.

Detta ska han göra trots att klubbar som Newcastle, Nottingham Forest, Roma och Juventus visade intresse för honom under sommaren. Däremot sägs Saelemaekers ha varit tydlig med att Milan är hans prioritering.

Med det nya avtalet sägs Alexis Saelemaekers tjäna 3,5 miljoner euro, nära 40 miljoner kronor, per år.