Uppgifter: Saudi-flytt för Jordan Larsson klar

Jordan Larsson lämnar FC Köpenhamn.

Enligt transfergurun Fabrizio Romano har svensken skrivit på för Al-Ettifaq.

Svensken ska ha skrivit på ett tre-årskontrakt.

Foto: Bildbyrån

Jordan Larsson kom till FC Köpenhamn på lån från Schalke 04 år 2023. Därefter blev han kvar permanent i den danska klubben, men nu verkar den svenska 28-åringen vara klar för en flytt därifrån.



Enligt Fabrizio Romano är FCK överens med saudiska Al-Ettifaq om en övergång. Den saudiska klubben uppges betala omkring 14 miljoner kronor för att köpa ut svensken, som sägs ha skrivit på ett kontrakt till sommaren 2029.



Jordan Larsson har noterats för 39 mål och 16 assist på 140 matcher i FCK-tröjan.

