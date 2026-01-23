Uppgifter: Saudiarabien vill värva Mohamed Salah och Vinicius Jr

Saudi Pro League riskerar att tappa några stjärnor.

Nu har de siktat in sig på två nya namn, Mohamed Salah och Vinicius Jr, enligt uppgifter från The Telegraph.

Foto: Bildbyrån

Saudi Pro League lockat några av fotbollsvärldens största namn de senaste åren. Många spelare har bytt Europa mot Saudiarabien på grund av kontrakten som erbjuds i ligan och många av fotbollsvärldens stora namn har valt att flytta dit.

I sommar riskerar ligan att tappa flera stjärnor då de sitter på utgående kontrakt. Men nu har de siktet inställt på två stora namn för att behålla stjärnglansen.

Enligt The Telegraph är prioriteten två spelare i sommar. Det rör sig om Liverpools Mohamed Salah och Real Madrids Vinicius Jr. Båda spelarna har haft en hel del flyttrykten senaste tiden och en flytt till Saudiarabien är inte omöjlig.