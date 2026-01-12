Uppgifter: Serie B-klubbar jagar Njie – Torino nobbar allt

Alieu Badara Njie drar till sig uppmärksamhet i Italien.

Efter förra veckans succé i Serie A uppges han vara aktuell för ett lån till andraligan.

Det ska dock Torino motsätta sig, enligt transferspecialisten Nicoló Schira.

Foto: Alamy

Efter att ha slagit igenom i Serie A-klubben Torino under fjolåret förstördes Alieu Eybi Badara Njies vårsäsong av en fraktur i den ena fotleden.

Läs även: ✔ ”Jag heter Alieu Badara Njie” – svenskdoldisen om resan från Borlänge till Turin”

Under hösten kom den svenske U21-landslagsmannen tillbaka från sin skada och har åter börjat spela för Turin-klubben och sent som förra helgen stod talangen för både mål och assist när hans Torino besegrade Hellas Verona.

Förra året rapporterade italienska Tuttosport att Serie A-klubben, med största sannolikhet, kommer att låna ut Njie under vinterfönstret. Detta kunde FotbollDirekt sedan rapportera inte kommer att ske, även om en permanent övergång vara aktuell.

Nu skriver transferspecialisten Nicoló Schira att flera Serie B-klubbar har visat intresse för och ställt frågan kring ett halvårslån för Njie. Det ska handla om klubbarna Frosinone, Mantova, Spezia, Monza and Sudtirol.

Torinos svar? Nej till samtliga då man vill behålla svensken.

Totalt sett står svensken noterad för spel i 23 tävlingsmatcher för Torino – vars organisation han har varit i sedan 2021. Njies kontrakt med Torino sträcker sig fram till sommaren 2029.

🚨 Excl. Several #SerieB’s Clubs have shown interest in #Torino’s young winger Alieu #Njie (born in 2005): #Frosinone, #Mantova, #Spezia, #Monza and #Sudtirol have asked for a 6-months loan, but Toro have turned down all the requests because they want to keep him. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 11, 2026



