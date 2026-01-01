Uppgifter: Solomon uppges vara nära Fiorentina

Manor Solomon, 26, bryter sitt lån med Villarreal.

Nu uppger Fabrizio Romano att Solomon ska fortsätta karriären i Fiorentina.

Foto: Bildbyrån

Manor Solomon lånades ut från Tottenham till Villarreal i slutet av sommarfönstret. Enligt uppgifter från Fabrizio Romano skulle utlåningen var tänkt att sträcka sig över hela säsongen, men nu bryts i förtid.

Enligt uppgifterna fortsätter Solomon i stället karriären i Fiorentina, enligt sillygurun. En muntlig överenskommelse sägs finnas på plats. Om det rör sig om ett nytt lån, eller en permanent övergång, framgår inte av uppgifterna.

Solomon har kontrakt med Spurs över juni 2028.