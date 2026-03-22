Uppgifter: Spalletti närmar sig förlängning med Juventus

Han tog över klubben i höstas.

Nu närmar Luciano Spalletti sig en förlängning med Juventus.

Det rapporterar transferjournalisten Nicoló Schira.

Sedan Luciano Spalletti tog över tränarjobbet i Juventus i slutet av oktober har ”Den gamla damen” spelat 30 matcher, varav 16 har slutat med seger. Italienarens kontrakt sträcker sig över den pågående säsongen men har tidigare rapporterats kunna förlängas.

Nu ser det också ut att göra det.

Lyssnar man till transferjournalisten Nicoló Schira, som tidigare har skrivit att tränaren och klubben är överens om villkoren för ett fortsatt samarbete, dröjer det inte länge innan det nya kontraktet är påskrivet.

Detta då man har planerat in ett möte för just detta under den kommande veckan för att försöka att få till förlängningen. I hans nya kontrakt sägs den före detta Napoli-tränaren tjäna sex miljoner euro per år, eller 64 miljoner kronor.

När det kommer till Juventus syn på Spalletti anser man honom vara en perfekt sådan för att åter börja vinna pokaler.

Scheduled a meeting this week between #Juventus and Luciano #Spalletti to try to close the contract extension. Ready a salary of €6M/year as revealed in the last weeks. #Juve consider him the ideal coach to open a project to return to win a trophy. #transfers https://t.co/HTOi4gnVpB — Nicolò Schira (@NicoSchira) March 22, 2026







