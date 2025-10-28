Uppgifter: Spanska giganterna vill värva Schlotterbeck

Han har imponerat stort i Borussia Dortmund.

Nu vill både Real Madrid och Barcelona värva Nico Schlotterbeck.

Det skriver spanska Fichajes.

Foto: Bildbyrån

Under sommaren 2022 skrev Nico Schlotterbeck, 25, på för Borussia Dortmund. På senare tid har han blivit given i den tyska storklubbens mittförsvar.

Under sin tid i Dortmund har Schlotterbeck spelat 131 matcher i vilka det har blivit sex mål och 16 assist.

Nu kan han dock vara föremål för en flytt, och inte till vilken klubb som helst.

Enligt spanska Fichajes rycker både Real Madrid och Barcelona i 25-åringen och vill värva honom under det kommande sommarfönstret.

Vidare gör uppgifterna gällande att det är högst troligt att Schlotterbeck själv kommer att försöka få till en flytt efter säsongen.

Nico Schlotterbecks kontrakt med Dortmund sträcker sig fram till sommaren 2027, och Fichajes skriver att han själv inte har någon intention att förlänga sitt avtal.