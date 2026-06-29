Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Uppgifter: Stort intresse för Jardell Kanga

Author image
Lovina Stafhammar
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Jardell Kanga gör succé i Finland.
Nu har flera klubbar ögonen på honom.
Det uppger MTV Urheilu-journalisten Timo Innanen.

Foto: Bildbyrån

Jardell Kanga gick från Hammarby till inländska Ilves i fjol.

I finska ligan har det blivit succé och han står noterad för åtta mål och tre assist i ligan.

Enligt MTV Urheilu-journalisten Timo Innanen har andra klubbar fått ögonen för 20-åringen och intresset för honom beskrivs som stort. Det framgår inte i detalj vilka klubbar eller länder det rör sig om.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt