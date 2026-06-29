Uppgifter: Stort intresse för Jardell Kanga
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Jardell Kanga gör succé i Finland.
Nu har flera klubbar ögonen på honom.
Det uppger MTV Urheilu-journalisten Timo Innanen.
Jardell Kanga gick från Hammarby till inländska Ilves i fjol.
I finska ligan har det blivit succé och han står noterad för åtta mål och tre assist i ligan.
Enligt MTV Urheilu-journalisten Timo Innanen har andra klubbar fått ögonen för 20-åringen och intresset för honom beskrivs som stort. Det framgår inte i detalj vilka klubbar eller länder det rör sig om.
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