Uppgifter: Stort intresse för Juventus-talangen

Vasilije Adzic, 19, är eftertraktad.

Fyra Serie A-klubbar jagar Juventus-talangen.

Detta enligt transferexperten Nicolo Schira.

Foto: Alamy

Mittfältaren Vasilije Adzic värvades av Juventus i fjol. Denna säsongen har montenegrinen gjort fem framträdanden i Serie A och det har redan skapats ett intresse för honom.

Enligt transferjournalisten Nicolo Schira är finns det fyra, icke namngivna, Serie A-klubbar som jagar honom. Det ska handla om ett låneavtal på sex månader om Juventus släpper Adzic.

19-åringen har representerat Montenegros A-landslag vid sex tillfällen och därtill gjort två mål