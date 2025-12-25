Uppgifter: Stort intresse för Juventus-talangen
Vasilije Adzic, 19, är eftertraktad.
Fyra Serie A-klubbar jagar Juventus-talangen.
Detta enligt transferexperten Nicolo Schira.
Mittfältaren Vasilije Adzic värvades av Juventus i fjol. Denna säsongen har montenegrinen gjort fem framträdanden i Serie A och det har redan skapats ett intresse för honom.
Enligt transferjournalisten Nicolo Schira är finns det fyra, icke namngivna, Serie A-klubbar som jagar honom. Det ska handla om ett låneavtal på sex månader om Juventus släpper Adzic.
19-åringen har representerat Montenegros A-landslag vid sex tillfällen och därtill gjort två mål
