Uppgifter: Svensk-dansk nära Strasbourg

Filip Jörgensen är påväg bort från Chelsea.

Målvakten väntas skriva på för Strasbourg inom kort, enligt Foot Mercato.

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Filip Jörgensen har inte lyckats konkurrera ut Robert Sanchez i Chelsea-målet. Inför den kommande säsongen ser konkurrensen ut att bli än hårdare i och med Mike Penders återkomst från sin lånesejour i Strasbourg.

Nu talar mycket för en flytt för Jörgensen, till just Strasbourg. Enligt Foot Mercato har målvakten lämnat Chelseas träningsläger för att färdigställa övergången till den franska klubben.

Strasbourg ägs sedan ett par år tillbaka av BlueCo, som även äger Chelsea. De båda klubbarna har därmed haft fler gemensamma spelare de senaste säsongerna.

Filip Jörgensen skrev på för Chelsea 2024 efter att ha värvats från Villarreal. 24-åringen, som är född i skånska Lomma till en svensk mamma och en dansk pappa, representerade flera av Sveriges ungdomslandslag innan han valde att byta till Danmark på seniornivå.