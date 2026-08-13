Officiellt: Lämnar MFF för spansk klubb

Alexia Mitkovska lämnar Malmö FF.

Talangen är klar för Zaragoza CFF.

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Alexia Mitkovska, 19, skrev A-lagskontrakt med Malmö FF vintern 2024. Nu meddelar Skåneklubben att hon lämnar.

Mitkovska ansluter till Zaragoza CFF i den spanska andraligan.

– Alexia kom till vår ungdomsverksamhet och gjorde omgående ett starkt intryck, vilket sedermera ledde till en uppflyttning till A-laget. Alexia har arbetat hårt och visat en professionell attityd hela vägen, och får nu möjlighet att gå utomlands, vilket hon har önskat. Därför vill vi inte stå i vägen för henne, säger sportchef Maxim Khalil på MFF:s hemsida.

19-åringen svarade för fyra framträdanden i damallsvenskan för MFF.



