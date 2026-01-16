Uppgifter: Ter Stegen nära Barça-exit

Marc-André ter Stegen väntas lämna Barcelona.

Målvakten uppges vara nära en övergång till Girona.

Det rapporterar transferexperten Fabrizio Romano.

Foto: Alamy

Marc-André ter Stegen har varit ratad i Barcelona sedan Joan Garcia tog förstaplatsen mellan stolparna. Nu ser den nederländske målvakten ut att lämna den katalanska klubben.

Enligt transfergurun Fabrizio Romano är Ter Stegen bara detaljer från en flytt till Giron. Det rör sig om ett låneavtal som sträcker sig över resten av säsongen.

Romano uppger även att Girona hoppas säkra avtalet redan i veckan.

Marc-André ter Stegen står noterad för 423 matcher i Barcelona och kontraket löper ut sommaren 2028.



