Uppgifter: Ter Stegen nära flytt till Ajax

Ajax ser ut att göra en prestigevärvning.

Klubben är nära att låna in Marc André ter Stegen från Barcelona.

Detta enligt uppgifter från Sky Sports.

Foto: Bildbyrån

Marc André ter Stegen fick mer eller mindre hela förra säsongen förstörd av skador. Det blev endast två matcher för den tyska målvakten under lånesejouren i Girona.

Nu ser en ny utplåning ut att vara nära för Barca-målvakten. Enligt Sky-journalisten Florian Plettenberg återstår endast de sista detaljerna innan Ter Stegen skriver på ett låneavtal med Ajax över den kommande säsongen. Lånet innehåller ingen köpoption.

Marc André ter Stegen anslöt till Barcelona 2014 och har sedan dess spelat över 400 tävlingsmatcher för den katalanska jätten. Under tyskens tid i klubben har han vunnit band annat sju ligatitlar, sex cuptitlar och en Champions League.

Målvakten har även gjort 44 landskamper för Tyskland.