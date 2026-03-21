Uppgifter: Tolisso jagas av flera klubbar

Corentin Tolisso, 31, har gjort succé i Lyon.

Nu jagas han av flera klubbar.

Foto: Bildbyrån

Corentin Tolisso gjorde comeback i Olympique Lyon sommaren 2022. Sedan återkomsten till Lyon har Tolisso däremot vuxit ut till en bärande spelare – något som även gäller den pågående säsongen.

Så här långt har han stått för sju mål och en assist på 23 matcher i Ligue 1, varav 21 från start.

Insatserna har väckt uppmärksamhet, och nu rapporteras intresse från Premier League.

Enligt Sports Boom följer tre engelska klubbar situationen: Newcastle United, Aston Villa och Tottenham Hotspur.

Alla tre uppges ha Tolisso på sin radar inför sommarens transferfönster, men det återstår att se om intresset leder till konkreta bud.

Tolissos kontrakt med Lyon sträcker sig till sommaren 2027. Mittfältaren har två mål och tre framspelningar på 28 landskamper för Frankrike på meritlistan.