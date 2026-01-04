Uppgifter: Toppkonkurrent vill värva från Manchester City

Aston Villa går starkt i Premier League.

Nu vill man förstärka genom att värva från en toppkonkurrent.

Birmingham-klubben uppges vilja ta Omar Marmoush från Manchester City.

Foto: Bildbyrån

Omar Marmoush värvades av Manchester City för stora pengar förra vintern och imponerade direkt. Under inledningen av den här säsongen har egyptiern dock fått betydligt mindre speltid och hans framtid i City är osäker.

Teamtalk rapporterar nu att toppkonkurrenten i Premier League, Aston Villa, vill plocka Marmoush under vinterfönstret.

Även Tottenham Hotspur ska ha hört sig för gällande egyptiern, men Manchester City ska dock inte vara intresserade av att släppa honom under pågående säsong.

Marmoush är just nu i väg och spelar Afrikanska mästerskapen med Egypten.