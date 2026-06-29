Uppgifter: Tottenham-bud nobbat – vill förlänga

Napolis offensive pjäs Antonio Vergara är eftertraktad.

Men bud från flera Premier League-klubbar har nobbats, enligt uppgifter.

Foto: Bildbyrån

Antonio Vergaras kontrakt med Napoli sträcker sig till 2030. Transferjournalisten Nicolo Schira rapporterar att det finns flera klubbar som är ute efter italienaren.

Både Tottenham Hotspur och Bournemouth ska ha lagt bud på Vergara, enligt Schira, men de ska ha nobbats av Napoli.

Dessutom följer Como och Atalanta 23-åringen. Napoli är öppna för att förlänga med Vergara och ser honom som en framtida nyckelspelare, uppger journalisten.