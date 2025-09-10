Uppgifter: Tränat med MFF – nu är Eriksen nära ny klubb

Christian Eriksen har tränat med Malmö FF de senaste dagarna.

Någon flytt till Skåneklubben ser det dock inte ut att bli.

Dansken uppges istället vara nära en flytt till Vfl Wolfsburg.

Foto: Bildbyrån

Christian Eriksen är klubblös sedan hans kontrakt med Manchester United löpte ut i somras och den senaste tiden har den danske mittfältaren tränat med Malmö FF.

Någon flytt till Skåneklubben ser det dock inte ut att bli, Eriksen ser istället ut att flytta till Tyskland.

Han har tidigare gjorts aktuell för Bayer Leverkusen, men Tipsbladet uppger nu att han är mycket nära en flytt till Vfl Wolfsburg.

Endast detaljer ska innan övergången blir klar, de ska redan vara överens om ett kontrakt enligt uppgifterna.

Det som väntar härnäst är läkarundersökning och kontraktsskrivning enligt sajten.