Uppgifter: Tre spelare kan lånas ut från United

Chido Obi, Ayden Heaven och Diego Leon kan lånas ut från Manchester United.

Det rapporterar The Sun.

Foto: Bildbyrån

Manchester United kan enligt uppgifter från The Sun låna ut tre talanger. Uppgifterna säger att klubben kan tänka sig att låna ut anfallaren Chido Obi, 18, samtidigt som klubben även kan tänka sig att låna ut mittbacken Ayden Heaven, 19, och vänsterbacken Diego Leon, 18.

Heaven har gjort tre A-lagsmatcher, medan Obi och Leon inte spelat med klubbens seniorlag den här säsongen.