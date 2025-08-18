Yannick Agnero fortsätter att dra till sig intresse.

Franska Troyes uppges nu finnas med i bilden kring HBK-strikern.

Klubben sägs ha ställt frågan om ivorianen.

Yannick Agnero vara eller inte vara i Halmstads BK är fortsatt osäker.

Den ivorianske anfallaren har dragit till sig intresse från flertalet utländska klubbar under sommaren och nu adderas ytterligare en klubb.

Franska Troyes ska enligt L’Est Éclair ha ställt frågan om Agnero, samtidigt ska klubben vara på väg att värva en annan anfallare enligt uppgifterna.

Ifall det blir en flytt till Frankrike för Agnero får framtiden utvisa.

Halmstads BK har tidigare varit tydliga med att det krävs en rekordförsäljning för att släppa Agnero i sommar, det vill säga att Hallandsklubben vill ha mer än 40 miljoner kronor för anfallaren.

Agnero står den här säsongen noterad för fem mål och tre assist på 19 allsvenska framträdanden.