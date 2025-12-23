Uppgifter: Två klubbar ute efter Sawo

Zakaria Sawo har det tufft i Djurgården.

Nu kan han närma sig en flytt.

Det rapporterar Fotbollskanalen om.

Foto: Bildbyrån

Enligt Fotbollskanalen är cypriotiska AEL Limassol och grekiska Kifisia intresserade av att låna anfallaren. Lånet kommer enligt uppgifterna sträcka sig fram till sommaren. Sawo har haft det tufft att få en plats i Djurgården och det blev bara fyra starter och 13 inhopp under säsongen.

– Det finns intresse från olika håll, då är det framför allt lån, säger Djurgårdens sportchef Bosse Andersson till Fotbollskanalen.

AEL Limassol ligger sjua i den cypriotiska ligan och Kifisia är åtta i den grekiska. Sawo har ett fyraårskontrakt med Djurgården.