Uppgifter: United och Betis överens om Antony

Antony ser ut att ha gjort sitt i Manchester United.

Den engelska storklubben uppges vara överens med Real Betis om en övergång.

Detta rapporterar The Athletic.

Antony spenderade våran på lån hos Real Betis och brassen imponerade stort i La Liga-klubben.

Nu ser han ut att återvända permanent.

25-åringen har ryktats bort från Manchester United hela sommaren och nu uppges Betis och United ha nått en överenskommelse.

Detta enligt The Athletic.

Tidningen skriver att Betis till en början ville låna honom igen, men att klubbarna nu är överens om en affär värd totalt 25 miljoner euro (276 miljoner kronor) och en vidareförsäljningskausul på 50 procent.