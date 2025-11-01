Uppgifter: United vill värva Chelsea-talang

Andrey Santos kan lämna Chelsea.

Manchester United försöker nämligen värva brassen.

Detta enligt sajten Football Insider.

Foto: Alamy

Andrey Santos slog till med sitt första mål i Chelsea-tröjan när de slog Wolverhampton i den engelska ligacupen.

Nu kommer uppgifter om att den 21-årige brassen kan lämna Londonklubben för en konkurrent. sajten Football Insider rapporterar att Manchester United är ute efter en mittfältare i vinter. Samtidigt har Santos det svårt att slå sig in i Chelsea startelva.

Enligt sajten vill dock inte Chelsea sälja till en Premier League-konkurrent. Andra namn som är aktuella för ”The Red Devils” är Morten Hjulmand, Adam Wharton, Carlos Baleba och Elliot Anderson.

Santos anslöt till Chelsea 2023 och har spenderat flera säsonger på lån i bland annat Nottingham Forest och Strasbourg.