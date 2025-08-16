Uppgifter: Urawa Red Diamonds har erbjudit Kiese Thelin kontrakt

Isaac Kiese Thelin ser ut att kunna hamna i Japan.

Anfallaren uppges förhandla med Urawa Red Diamonds.

Detta enligt Expressen.

För ett par veckor sedan stod det klart att Isaac Kiese Thelin valt att bryta kontraktet med Malmö FF.

Sedan dess har det varit tyst kring anfallaren och han har inte presenterats av någon ny klubb ännu, men nu kan saker och ting vara på gång.

Expressen uppger nämligen att japanska Urawa Red Diamonds har erbjudit honom ett kontrakt och att parterna förhandlar om villkoren.

Enligt tidningen är det upp till Kiese Thelin huruvida det blir en flytt till Japan eller inte.

Urawa Red Diamonds ska enligt tidningen ha erbjudit anfallaren ett ettårskontrakt.