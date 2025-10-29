Uppgifter: Vill låna honom igen från Chelsea

Sunderland lånade in Marc Guiu från Chelsea inför säsongen.

Efter tre matcher återkallades dock anfallaren av Londonklubben.

Nu i vinter vill dock Sunderland ta tillbaka honom på lån enligt uppgifter.

Foto: Bildbyrån

Unge Marc Guiu lånades ut till Sunderland av Chelsea inför årets säsong, men sejouren hos nykomlingarna blev kortvarig.

Tidigt på säsongen hade Chelsea stora skadeproblem offensivt och efter bara tre matcher i Sunderland så kallades spanjoren tillbaka.

Nu ser dock nykomlingarna ut att göra ett nytt försök med spanjoren.

Football Transfers rapporterar nämligen att Sunderland kommer att gå för att låna in spanjoren igen i januarifönstret.

Sedan Guiu återvände till Chelsea har han gjort tre framträdanden för Londonklubben.