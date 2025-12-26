Uppgifter: Wolves överväger en värvning av Sam Surridge

Det går trögt för Wolverhamptons.

Nu kan de värva Sam Surridge.

Enligt uppgifter från transferjournalisten Ben Jacobs.

Foto: Bildbyrån

Wolverhampton har det tufft och ligger sist i Premier League och har det svårt att göra mål. Nu uppger transferjournalisten Ben Jacobs att klubben vill värva en anfallare.

Enligt Jacobs överväger Wolves en värvning av Sam Surridge. Engelsmannen håller till i MLS-klubben Nashville där han det gångna året öste in 31 mål i alla tävlingar.