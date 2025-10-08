Uppgifter: Ytterligare toppklubbar in i kampen om Schlotterbeck

Bayern München och FC Barcelona har redan nämnts kring Nico Schlotterbeck.

Nu adderas ytterligare två toppklubbar kring försvararen.

Real Madrid och Manchester City ska också finnas med i bilden.

Foto: Bildbyrån

Nico Schlotterbecks framtid i Borussia Dortmund är osäker.

Detta då det ryktas om att flera toppklubbar visar intresse för försvararen.

Det har nyligen rapporterats kring FC Barcelona och Bayern München, men nu adderas två ytterligare klubbar.

Enligt Sport-Bild finns det även intresse från Manchester City och Real Madrid.

Dortmund sägs samtidigt vilja förlänga med försvararen, men hans höga löneanspråk sägs vara ett problem enligt uppgifterna.