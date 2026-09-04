Uppgifter: Zätterström nära Raków
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Nils Zätterström ser ut att vara på väg bort från Sheffield United.
21-åringen uppges vara nära en flytt till polska Raków Częstochowa.
Nils Zätterström har tillhört Sheffield United i drygt ett år, men har fortfarande inte gjort sin debut för Championship-klubben.
Förra våren var mittbacken utlånad till italienska Genoa. Nu ser 21-åringen ut att vara på väg bort från Sheffield United permanent.
Enligt Wezslo är Zätterström nära en flytt till polska Raków Częstochowa. Den tidigare Malmö FF-spelaren uppges redan befinna sig i Polen för att slutföra övergången.
Sedan flytten från MFF har Zätterström endast gjort tre tävlingsframträdanden – samtliga för Genoa under våren.
Om övergången till Raków går i lås blir han lagkamrat med landsmännen Arvid Brorsson och Isak Brusberg.
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