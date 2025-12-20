Wiedesheim-Paul: ”Inte hört någonting från Halmstad”

Rasmus Wiedesheim-Paul var utlånad från Halmstads BK till IK Oddevold under året.

Trots det menar han att kontakten mellan honom och HBK inte har existerat.

– Jag räknar inte med att spela där nästa år, säger Wiedesheim-Paul till Fotbollstransfers.

Det var inför säsongen 2025 som Rasmus Wiedesheim-Paul, 26, lånades ut till IK Oddevold från Halmstads BK.

Väl i superettan stod han för en fin säsong där han gjorde 13 mål och hjälpte Uddevalla-laget till en fjärdeplats. Nu har lånet med klubben löpt ut, och anfallaren ser ut att bli fri på marknaden.

Detta då hans permanenta avtal med HBK sträcker sig fram till årsskiftet.

– Jag har inte hört någonting från Halmstad. Vi har inte haft någon dialog på hela året och jag räknar inte med att spela där nästa år, säger Wiedesheim-Paul till sajten Fotbolltransfers.

Däremot menar 26-åringen att det inte gömmer sig någon besvikelse i det han säger.

– Jag är inte förvånad. Jag förväntar mig inget annat. Det var ganska tydligt att jag behövde hitta något annat redan inför denna säsong. Där blev det en bra lösning för båda parter att jag gick till Oddevold.

Om framtiden är anfallaren tydlig med sin målbild. Att spela i den svenska högstaserien igen.

– Det hade varit väldigt kul att få chansen i Allsvenskan, där jag gjort ett par säsonger men aldrig riktigt fått chansen på min riktiga position som anfallare. Jag är väldigt revanschsugen och vill visa vad jag kan, avslutar han.

