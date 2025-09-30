Örebro SK slåss för sin överlevnad i superettan efter en mycket tuff säsong.

Då menar Hammarby-kaptenen Nahir Besara att han tror att sin förra klubb löser kontraktet.

– Jag hoppas det, verkligen. De har mitt stöd i alla fall, säger han till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Med 21 spelade matcher i superettan hade Örebro SK inte vunnit en enda match. Detta fram till att man tog emot Östersunds FK på Behrn arena den 13:e september – och vann med 2-0.

Därefter reste man till Borlänge för att, till slut, vinna en mycket händelserik match med 5-4 efter ett mål i slutminuterna innan man under onsdagen förra veckan spelade 1-1 mot Varberg.

Det innebär att de svartvita från Närke nu har två poäng upp till Trelleborgs FF på kvalplats, och chans att gå om dem vid seger mot Kalmar FF ikväll.

Inför matchen berättar Hammarbys lagkapten, och den före detta ÖSK-spelaren, Nahir Besara att han följer laget han lämnade säsongen 2021.

– Jag kollar i princip på alla deras matcher som jag hinner. Jag har några vänner kvar där och hade en bra tid där också, och jag gillar den klubben också om jag ska vara ärlig. Jag följer dem och lider med dem, även om man ser att de börjar göra det bra nu. Jag tycker att de gjorde det riktigt bra igår i den första halvleken (mot Varberg, reds anm), säger Besara till FotbollDirekt.

Knäckfrågan. Kommer de att klara kontraktet?

– Jag hoppas det, verkligen. De har mitt stöd i alla fall, avslutar den allsvenska skytteligaledaren.

Kvällens match mellan Kalmar FF och Örebro har avspark klockan 19.00.