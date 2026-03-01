Beskedet: Sandberg skadad – blir borta i månader

Ture Sandberg blir borta i månader.

Han har drabbats av en bristning i baksidan.

Det meddelar IFK Norrköping under söndagen.

Foto: Bildbyrån

Det var i matchen mot Nordic United den 30 januari som olyckan var framme. Så tvingades Ture Sandberg till ett tidigt byte efter att ha fått en känning i baksidan.

Nu kommer IFK Norrköping med beskedet att Sandberg har drabbats av en bristning i baksidan.

– Det är frustrerande att behöva stå vid sidan. Jag vill passa på att hylla alla jag har omkring mig. Jag har fått otroligt hjälp och stöttning av alla och det visar verkligen hur fin förening IFK är. Allt från lagkamrater, stab, spelare i damlaget och personal finns där och ger en motivation och stöttning på olika sätt. Jag kör på och längtar efter att komma tillbaka och bidra på plan, under tiden ska jag göra det från sidan, säger Ture Sandberg via klubbens uttalande.

Kristoffer Karlsson, ansvarig fysioterapi och rehabilitering säger följande:

– Ture har en fantastisk inställning och kommer klara rehabiliteringen på ett bra sätt. Om det går enligt plan och utan bakslag bedömer vi att han är tillgänglig för spel igen i maj.

Sandberg väntas vara borta i flera månader.