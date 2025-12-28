IFK Norrköping stärker scoutingverksamheten

FK Norrköping fortsätter att bygga för framtiden.

Klubben förstärker nu scouting- och rekryteringsarbetet.

Jakob Knuthammar och Christopher Telos uppdrag kliver in.



IFK Norrköping satsar på scoutingverksamheten.



Jakob Knuthammar kliver in i en ny roll med fokus på analys, bevakning och långsiktig identifiering av spelare. Han kommer närmast från Karlbergs BK och har även bidragit med scoutinginsatser åt både superettan- och allsvenska klubbar. I IFK Norrköping ska han bidra till att bredda klubbens kapacitet inom såväl nationell som internationell scouting.

Samtidigt får Christopher Telo ett utökat uppdrag. Telo anslöt till föreningens kommersiella team under hösten och kommer fortsatt att arbeta med partnersamarbeten. Från och med januari formaliseras och breddas även hans engagemang inom scoutingorganisationen, ett arbete han sedan tidigare varit involverad i.

– Med Jakob och Christopher på plats får vi en starkare och mer heltäckande scoutingorganisation utöver befintliga resurser i klubben. Det ger oss bättre täckning, ett bredare kontaktnät och goda förutsättningar att arbeta mer framåtriktat och datadrivet i vår scouting, säger sportchef Henrik Jurelius.