Jawla med hattrick när Nordic United besegrade Öster

Kalipha Jawla hade stor show när Nordic United ställdes mot Östers IF.

Anfallaren gjorde hattrick när hemmalaget vann med 4-2.

Nordic United ställdes mot Öster under lördagen. Då visade Kalipha Jawla återigen målformen.

Efter att gästerna tagit ledningen klev Jawla fram och kvitterade till 1–1 efter en tilltrasslad situation framför mål i den första halvleken.

Tidigt efter paus slog anfallaren till igen när han säkert rullade in 2–1 från straffpunkten.

Men showen var inte över där.

Med knappt en timme spelad fullbordade Jawla sitt första hattrick i auperettan efter en stark individuell prestation. Anfallaren drev upp bollen från egen planhalva innan han avslutade kliniskt och satte sitt tredje mål för dagen.

Matchen slutade tillslut 4-2.