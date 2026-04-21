JUST NU: Örebro kvitterar snabbt

Då tog gästerna ledningen med hemmalaget kvitterade snabbt.

Örebro SK tar under tisdagen emot IFK Norrköping.

För hemmalagets del blev både Kalle Holmberg och Ahmed Yasin bänkas till förmån för tonåringarna Erman Hrastovina och Fabian Wahlström. För gästerna var Christoffer Nyman tillbaka efter att ha missat förra omgångens möte med Ljungskile på grund av sjukdom.

Efter 10 minuter av matchen kunde IFK Norrköping ta ledningen efter att just Christoffer Nyman efter ett drömmål från långt håll och gjorde sitt första mål för säsongen.

Men bara fem minuter senare kunde Samuel Wikman kvittera.

– Ett klassanfall av Örebro, sa TV4:s expert Jiloan Hamad i sändingen.

Matchen pågår!

Startelvor:

Örebro SK: Ojrzynski – Söderström, Sandberg, Stenberg, Redenstrand – Wahlström, Ortmark, Ibrahimbegovic – Wikman – Yakoub, Hrastovina

IFK Norrköping: Krantz – Neffati, Opsahl, Eriksson, Sernelius – Nelson, Brönner, Prica – Aleksanjan, Nyman, Jemal