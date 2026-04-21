Kalle Holmberg var med och räddade kvar Örebro SK i superettan i fjol.

Under tisdagen ställs anfallsstjärnan mot sin gamla klubb – IFK Norrköping.

– När man väl är inne i det så är det som vilken match som helst, säger Holmberg till FotbollDirekt.

Örebro SK klarade sig med nöd och näppe kvar i superettan i fjol efter ett dramatiskt kvalspel mot HTFF.

En spelare som var med och spelade en nyckelroll i att säkra kontraktet kvar i elitfotbollen är anfallaren Kalle Holmberg. Örebro-sonen återvände till klubben 2023 och menar att den tuffa fjolårssäsongen stärkt laget.

– De som är kvar och de nya som har kommit in tror jag märkte att vi hade någonting på gång i höstas och trots att vi vaknade sent, om man säger så, känns det som att de har kommit in i en bra grupp, trots att vi låg där vi låg så höll vi ihop som grupp tillsammans. Vi har bara försökt bygga vidare på det, säger Kalle Holmberg till FotbollDirekt.

Vad kände du att du behövde ta för ansvar efter hösten i fjol?

– Hjälpa de nya så mycket som möjligt och försöka finnas där. Jag försöker bara vara mig själv och utgå därifrån. Sedan är det klart att jag vill vara med och bidra framåt och göra mycket mål så att vi vinner matcher. Men jag tycker de nya spelarna har kommit in bra och tagit för sig direkt, så det ser bra ut tycker jag.

Den här säsongen har ÖSK inlett med en seger och ett kryss. Holmberg menar att det fortfarande finns delar att slipa på.

– Prestationen fotbollsmässigt tycker jag har varit sisådär de två första matcherna. Resultatmässigt har det varit över förväntan, med tanke på vad vi gick igenom förra året där vi inte tog så många poäng första halvåret så har vi ändå fyra poäng på två matcher. Det måste jag ändå räkna som godkänt. Fotbollsmässigt har vi mer att önska såklart, vi behöver spela en bättre, roligare och offensivare fotboll än vad vi har åstadkommit de här två matcherna, förklarar 33-åringen.

”Krig på planen”

I kväll tar Örebro SK emot IFK Norrköping, som åkte ur allsvenskan i fjol och inför säsongen tippades av mediakåren att återvända till den svenska högstaserien. Holmberg ser fram emot rivalmötet.

– Jättekul att vi får en sådan stormatch, det kommer att vara jättebra väder, mycket publik och det kommer att vara ett krig på planen. Det gäller att vi står upp i det spelet också, att vi är smarta i vissa delar av spelet och att vi utnyttjar att vi spelar hemma, framförallt. Att vi kör från start och inte är rädda för någonting, säger ÖSK-profilen och fortsätter:

– Det är inte Barcelona vi möter på andra sidan men det är ju ett riktigt bra lag och de har sett bra ut, tagit full pott, så att de kommer att vara vassa i år.

Det väntas bli en publikfest, hur mycket betyder det?

– Jättemycket såklart, jag tror att det speglar in att vi tagit fyra poäng i de första två matcherna. Det kommer kanske några tusen fler på grund av att vi har startat ganska bra och att vi ändå spelar en positiv och anfallsinriktad fotboll.

Förutom att det är en match mellan två rivaliserade lag så betyder matchen något extra för Holmberg. Forwarden tillhörde Peking mellan 2016 och 2020 och gjorde totalt 47 mål och 17 framspelningar på 116 matcher.

33-åringen har bara gott att säga om sin tid i klubben.

– Jag var där i 3,5 år och det var ett bra steg i min karriär. Sedan var det lite omtalat att jag gick dit, att de var rivaler och så. Men det var ett bra steg i min karriär och jag hade en tränare som trodde jättemycket på mig.

Samtidigt som det var sex år sedan han spelade i Peking finns det fortfarande flera bekanta ansikten i kvällens motståndarlag.

– Jag känner klubben sedan innan men den har förändrats mycket de senaste åren också. Det är ändå några gamla rävar som är kvar där i ”Totte” (Christoffer Nyman), David Mitov Nilsson, ”Alle” (Alexander Fransson) och Filip Dagerstål. Det ska bli kul att träffa dem. Men när man väl är inne i matchen så är det som vilken match som helst egentligen, avslutar Holmberg.

Matchen mellan Örebro SK och IFK Norrköping startar 19.00.