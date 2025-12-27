Klart: Haginge får ny roll i ÖSK

Patrik Haginge har ersatts av Rikard Norling som huvudtränare i Örebro SK.

Nu fortsätter Haginge som assisterande tränare i klubben.

Foto: Bildbyrån

Tidigare i veckan stod det klart att Rikard Norling tar över som huvudtränare i Örebro SK och ersätter därmed Patrik Haginge. Nu meddelar ÖSK att Haginge blir kvar i rollen som assisterande tränare.

– Det ska bli extremt kul att få fortsätta jobba i herrlaget, att få hjälpa Rikard och laget, samt att framför allt få vara med från starten av säsongen, säger Haginge på klubbens hemsida.

Sportchef Enes Ahmetovic:

– Vad ”Hagge” har uträttat på planen vet nog alla svartvita supportrar. Att vi nu kan lägga till att han räddat kvar oss i Superettan som ledare gör att vi är ännu mera tacksamma att ha honom i vår klubb. Så det känns otroligt roligt att få fortsätta resan tillsammans med Hagge i rollen som assisterande tränare.