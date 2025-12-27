Klart: Hansson förlänger med Falkenbergs FF

Noel Hansson blir kvar i superettan.

Mittbacken har skrivit på ett nytt kontrakt med Falkenbergs FF som sträcker sig över säsongen 2026.



Falkenbergs FF värvade Noel Hansson, 25, från Lunds BK inför säsongen 2024. Under den gångna säsongen blev det 20 matcher i Superettan, varav elva från start.

Nu meddelar klubben på sin officiella hemsida att mittbacken har förlängt sitt kontrakt och blir kvar i Falkenberg över 2026.

– Det känns bra att allt är klart nu inför 2026 och att få vara med på resan även nästa säsong. Jag hade ett väldigt bra första år här 2024, men har i år haft lite för mycket problem med småskador. Jag längtar efter att få gasa igång det nya året, säger Hansson.

Han betonar också att trivseln i klubben varit avgörande:

– Nu vill jag visa upp mig själv på bästa sätt och förhoppningsvis får vi till ett ännu bättre resultat än förra säsongen. Jag trivs otroligt bra i klubben och staden, inte minst med mina grymma lagkamrater.

Sportchefen Andreas Jankevics är nöjd med förlängningen:

– Vi är glada över att Noel väljer att fortsätta representera Falkenbergs FF. Med Noels avtal på plats känner vi att vi har en stark backbesättning med hög konkurrens. Han har många goda egenskaper, som sitt huvudspel och sin passningsfot, och vi vet vilken hög nivå han kan nå.

Falkenbergs FF slutade på femte plats i superettan den gångna säsongen.