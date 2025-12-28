Klart: Lindberg förlänger med Falkenbergs FF

Falkenbergs FF säkrar en viktig spelare.

Yttermittfältaren Oskar Lindberg har förlängt sitt avtal med klubben över två nya säsonger.



Oskar Lindberg har under de senaste åren vuxit fram som en stabil och viktig spelare i Falkenbergs FF. Sedan ankomsten inför säsongen 2024 har den 25-årige yttern varit en återkommande del av startelvan i superettan.

Nu står det klart att Lindberg blir kvar i Falkenberg. Han har skrivit på ett nytt tvåårskontrakt och är därmed klar för ytterligare två säsonger i Gulvitt.

Sportchef Andreas Jankevics lyfter fram spelarens betydelse.



– Oskar var en av fyra spelare som deltog i samtliga matcher under vår lyckade comeback-säsong. Hans teknik, driv med bollen och förmåga att skapa målchanser är egenskaper vi värdesätter högt, säger han till klubbens hemsida.

Även Lindberg själv är nöjd med beslutet att förlänga kontraktet.



– Det känns väldigt bra att ha förlängt. Vi visade under säsongen att vi är att räkna med och har möjlighet att ta nästa steg, säger han och betonar även trivseln i både klubben och staden.



Under sin första säsong i klubben spelade Lindberg 29 ligamatcher, varav 22 från start, och stod för två mål samt fyra assist.

I årets säsong fortsatte han att bidra, med fyra framspelningar på 30 matcher.